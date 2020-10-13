Hilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!

Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.