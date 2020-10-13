MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!
GeriMagazin Hilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 07:17 | 

Hilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!

Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak “Kocam beni dövdü” diye darp raporu alıp polise başvurdu. Polis merkezinde ifadesi alınan şarkıcı, suçlamaları kabul etmedi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak “Kocam beni dövdü” diye darp raporu alıp polise başvurdu.

2
Abone Olgoogle-news

Şüpheli olarak ifadesi alınan Toprak suçlamaları kabul etmedi. Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımı silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık.

4
Abone Olgoogle-news

Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

5HAKARET VE DARP ETMEDİM
Abone Olgoogle-news

HAKARET VE DARP ETMEDİM

Ferman Toprak, polis merkezinde ifadesi alındı. Ferman Toprak, ifadesinde “Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

6BİR AY ÖNCE BOŞANACAĞIZ DEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

BİR AY ÖNCE 'BOŞANACAĞIZ' DEMİŞTİ

Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaşmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

Daha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.” açıklamasını yapmıştı.

8
Abone Olgoogle-news
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi