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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 12:09 | 

Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

Hilal Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Ferman Toprak ile boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra paylaşımını silen Hilal Toprak, 'O paylaşımı bir anlık sinir ile yaptım' dedi.

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Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Toprak ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2018 yılında kızları Adel Su'yu kucağına aldı.

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Mutlu bir evlilik süren çiftin son zamanlarda sıkıntılı günler yaşadığı ortaya çıktı.

3PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
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PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilal Toprak, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaştı.

4ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
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ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

'Ayrılık' açıklaması yapan Hilal Toprak daha sonra paylaşımını kaldırdı. 2. Sayfa’ya konuşan Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.” açıklamasını yaptı.

5EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM
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EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Ferman Toprak ise “Biz çok mutluyuz. Ben eşimi çok seviyorum o da beni çok seviyor. İyi ki varsınız, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.

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