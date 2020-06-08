Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye sert cevap

ÇOCUKLARIMIN TEK EKSİĞİ İLGİLİ BİR BABA 3) Çocuklarını aradığını ancak benim onları babalarına karşı doldurduğumu ve kendisiyle görüştürmediğimi ifade etmiştir. Benim oğlum 17 yaşında kızım ise 14 yaşında ve ikisi de son derece zeki ve olayların farkında olan kendi kararlarını kendisi verecek kadar özgür ve bilinçli derece akıllı çocuklardır. Tek eksikleri sevgi dolu, ilgili bir baba figürüdür. Elbette zorla kimseye babalık yaptıramayız, çünkü bu duygunun insanın içinde olması gerekir. Oğlum ve kızımla birlikte göğüslediğimiz onca yokluğu, birebir yaşadığımız travmaları, harçlıksız geçirdikleri okul günlerini, o kadar yürekten yaşamışlar ki, çocuklarımın bu duygularını baskı altına almak hangi annenin başarabileceği bir olaydır sorarım size? Benim oğlum ve kızım babalarının bu aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerini dinlediklerinde ağlayarak boynuma sarıldılar. Oğlum Ada “Anne, babamın ne sana ne bize böyle davranmaya asla ama asla hakkı yok” diyerek hemen babasını aradı ve telefonda ona öyle bir hayat dersi verdi ki eminim hala kendisine gelememiştir ve kolay kolay da gelemeyecektir.¨