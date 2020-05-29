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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 09:51,

Hilal Özdemir yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatmıştı: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir yaşadığı sıkıntılı günleri katıldığı 2. Sayfa'nın canlı yayınında gözyaşları içinde dile getirmişti. Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını aylardır ödemediğini ve iki çocuğuyla maddi sıkıntı içinde olduklarını söylemişti. Hilal Özdemir, nafaka ödemeyen ve üç yıldır çocuklarını arayıp sormayan eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili Günaydın'a konuştu: "Hazım ve ailesi idraki yok eden bir zihin karantinasına girmişler! Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor"

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Hazım Körmükçü'nün iki yıl önce çocuklarıyla tüm irtibatı kestiğini belirten Özdemir, "En son geçen yaz benim zorlamam ile araya avukatımı da koyarak çocuklarıyla yüz yüze görüştü. Hazım, hareketleri ve tavırlarıyla çocuklarımdan kendini soğuttu" dedi. İşte Özdemir'n açıklamaları...

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"Çocuklarım artık her şeyin farkında, babalarının ilgisizliğini görüyorlar. Düşünün, dünya böyle zor bir dönemden geçerken bir kere bile 'Nasılsınız?' diye aramadı. Çocuklarım da artık onunla görüşmek istemiyor açıkçası. Ben de eskiden olsa zorlardım görüşsünler diye ama artık karışmıyorum, kendilerinin tercihi."

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"Sanatçı olduğu için parası olmayabilir anlarım ama insan merak etmez mi ya kendi kanından, canından evlatlarını? Onurumla onlara bakmak için her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim."

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"Sekiz yıl gibi çok uzun bir süre farkındalığı ve idraki yok eden bir zihin karantinasına girmişler adeta. Ne babaanneleri, ne de halaları aradı çocuklarımı. Çocuklarım babalarını görmek istemiyor artık. Bu bile aslında çok acı...

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"Ama Hazım'ın bize yaşattıkları ne insanlığa ne de vicdana sığar. Bu gerçeği çocuklarım ve ben şimdi daha iyi gördük. Yaşadığım bu zor dönem, aslında bana yakın görünen insanların ne kadar uzak, uzak olanların da ne kadar yakın olduğunu gösterdi."

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"Eski dostlarımın yardımı olmazsa inanın çok daha kötü duruma düşerdim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim."

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