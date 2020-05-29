Hilal Özdemir yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatmıştı: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor

"Ama Hazım'ın bize yaşattıkları ne insanlığa ne de vicdana sığar. Bu gerçeği çocuklarım ve ben şimdi daha iyi gördük. Yaşadığım bu zor dönem, aslında bana yakın görünen insanların ne kadar uzak, uzak olanların da ne kadar yakın olduğunu gösterdi."