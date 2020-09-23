Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri anlattı: Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna-bulgur yiyoruz' diye sormadı!

Pandemi süresince Kızılay'dan yardım aldığını dile getiren Özdemir, "Ramazan ayında 5-6 gün boyunca makarna yedik. Çocuklarım bir gün 'neden her gün makarna bulgur yiyoruz' diye sormadı. Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor" dedi.