Hilal Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor.Allah devletimizden razı olsun"