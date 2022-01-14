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Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli? Survivor'da hangi sezonda yarışmıştı? İşte Hikmet Tuğsuz'un hayatıyla ilgili bilgiler...

#Hikmet Tuğsuz#Hikmet Tuğsuz Kimdir#Hikmet Tuğsuz Yıl

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Hikmet Tuğsuz'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Survivor Türkiye Yunanistan kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz sezonun iddialı ve başarılı isimlerinden biriydi. Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli? Survivor'da hangi sezonda yarışmıştı? İşte Hikmet Tuğsuz'un hayatıyla ilgili bilgiler...

1/4Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli Survivorda hangi sezonda yarışmıştı İşte Hikmet Tuğsuzun hayatıyla ilgili bilgiler...

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.

2/4Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli Survivorda hangi sezonda yarışmıştı İşte Hikmet Tuğsuzun hayatıyla ilgili bilgiler...

Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

3/4Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli Survivorda hangi sezonda yarışmıştı İşte Hikmet Tuğsuzun hayatıyla ilgili bilgiler...

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

4/4Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli Survivorda hangi sezonda yarışmıştı İşte Hikmet Tuğsuzun hayatıyla ilgili bilgiler...

Hikmet Tuğsuz Survivor All Star iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğsuz, adaya gitmeden önce yaptığı paylaşımda "2019 yılında ilk kez katıldığım Survivor yarışmasında herşey benim açımdan gayet güzel giderken, bu güzel hikayeyi talihsiz bir sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kalmıştım.

Yaşadığım sakatlıktan sonra başta Acun Medya ekibi olmak üzere doktorlarım, sevenlerim ve sevdiklerimin olağanüstü desteği ile yeniden ayağa kalkmayı başardım.

Sakatlığım nedeniyle yarışmadan ayrıldıktan sonra her şeyi dışarıdan izledim. Bu bana büyük bir üzüntü verdiği gibi aynı zamanda büyük te bir fırsat verdi. Hatalarımı gördüm, eksiklikleri tespit ettim, ne güzel dostlar ne güzel anılar biriktirdiğimi fark ettim.

Bugün yeniden Survivor olma yolundayım artık!

Bugün Toros Kaplanı’nın yeniden sahneye çıkma vakti!

Geçirdiğim zor günlerde bana destek olup yeniden ayağa kalkmayı başarmamda büyük katkıları olan Acun Medya’ya, başta Prof. Dr. Mustafa Karahan olmak üzere tüm doktorlarıma, canım aileme, gerek sosyal medyadan gerek bizzat bana moral veren sevenlerime ve yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.

Şimdi yeniden TOROS KAPLANI OLMA VAKTİ!" ifadelerini kullandı.

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