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Televizyon
Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 12:46 | 

Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanları soru işareti bıraktı

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanları soru işareti bıraktı. Fragmanlar ardından yayınlanan son bölümde yere yığılan Hikmet’in akıbeti yeniden merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölümde Hikmet Baba ölecek mi? Metin Coşkun diziden ayrılacak mı?

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Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı 40. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmana Han’ın“Ömer’e selam söyle, kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş.” sözleri damga vurdu.

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Masumlar Apartmanı’nın 21 Eylül tarihli bölümünde Hikmet, yere yığılmıştı. Hikmet, piyanonun başında fenalık geçirdi. Rüya’nın haber vermesi üzerine Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu. Metin Coşkun’un diziye devam edip etmeyeceği Masumlar Apartmanı 40. Bölümünde netlik kazanacak.

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