Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanları soru işareti bıraktı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanları soru işareti bıraktı. Fragmanlar ardından yayınlanan son bölümde yere yığılan Hikmet’in akıbeti yeniden merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölümde Hikmet Baba ölecek mi? Metin Coşkun diziden ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı 40. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
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