Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu

Bu sorunun cevabını, birkaç ay kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Küçük kardeşim Halil, benden bir radyo satın almamı istedi. 40 liraya radyo aldım, hediye ettim. Bir ay önce bana, İngiltere'deki bir parkta papağanların ziyaretçilere küfür ettikleri için yetkililer tarafından birbirilerinden ayrılıp farklı noktalara konulduğunu radyodan dinlediğini söyledi. O detay yarışmada karşıma çıktı. Kardeşimin ve radyo sayesinde 125 bin liralık soruyu bildim" dedi.