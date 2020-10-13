Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de, 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye’nin konuştuğu isim oldu. Hikmet, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini anlattı.
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ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
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Sabah gazetesine konuşan Karakurt, hayatını anlattı. 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.
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Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soru oldu.
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Bu sorunun cevabını, birkaç ay kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Küçük kardeşim Halil, benden bir radyo satın almamı istedi. 40 liraya radyo aldım, hediye ettim. Bir ay önce bana, İngiltere'deki bir parkta papağanların ziyaretçilere küfür ettikleri için yetkililer tarafından birbirilerinden ayrılıp farklı noktalara konulduğunu radyodan dinlediğini söyledi. O detay yarışmada karşıma çıktı. Kardeşimin ve radyo sayesinde 125 bin liralık soruyu bildim" dedi.
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"8 kardeşiz. Babamın bir işi yok. Geçimimizi işçi olarak Polatlı'da, Eskişehir'de Konya'da soğan, domates ve şeker pancarı toplayarak sağlıyoruz" diyen Hikmet, "Defter, kalem satın alamadığımız zamanlar oldu. Kardeşlerim bana bakarak okumaya çalışıyor. Okulu bitirdikten sonra onları okutacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz. Radyodaki dinlediğimiz ilginç şeyleri birbirimizle paylaşırız. Yarışmada kazanacağım parayı kardeşlerim için harcayacağım. Söz verdim çünkü" şeklinde konuştu.
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Urfalı Hikmet rekora gidiyor
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Hikmet'in 48 yaşındaki babası Mehmet Karakurt ise "Polatlı'da soğan toplama işinde çalışıyoruz. Hikmet çok zeki bir çocuktur kendi çabasıyla okulu kazandı. Hikmet okullar kapandığı zaman bizimle tarlada çalışıyor. Gurur duyuyoruz. Kazanacağı parayla kardeşlerinin okul masrafını karşılayacak. Kalan parayla bakkal dükkanı açmak istiyoruz" dedi.
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Annesi Halime Karakurt, "Hikmet, çok zeki bir çocuk. Kafasına koyduğu her şeyi yapar. Ben her zaman kendisinin yanında oldum. Okul olmadığı zaman bizimle tarlada soğan toplar, çapa yapar, boş zamanlarında ders çalışır, kardeşlerini çalıştırır. Çok hayırlı temiz kalpli bir evlattır. O benim ilk göz ağrım" diye konuştu.
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13 yaşındaki küçük kardeşi Halil Karakurt da "Abim bana radyo sözü vermişti, sözünü tutup radyo aldı. Radyoda komik bir şey çıktı. 4 papağanı bir kafese koymuşlar. Gelen giden insanlara küfür etmişler. Abime anlattım. Yarışmada da bu soru çıktı. Abim 'Yarışmada para kazanırsam söz sana tablet alırım' dedi" diye anlattı.
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NE OLMUŞTU?
Soğan işçisi bir ailenin sekiz çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı
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Kazandığı parayla kardeşlerini okutacağını açıklayan Karakurt, Şanlıurfa halkını da gururlandırdı. Öte yandan Hikmet'in hikayesi 'Milyoner' filmine benzetildi.