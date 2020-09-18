Küçük yıldızdı, anne olmaya hazırlanıyor: Ne güzel haber bu!
Altı yıl önce evlenen ünlü oyuncu, ilk bebeğine hamile olduğunu bu paylaşımlarla duyurdu.
Instagram
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ÇOCUK YILDIZDI ŞİMDİ ANNE OLACAK
Yıllar önce hem TV hem de sinema için çekilen High School Musical adlı yapımda kamera karşısına geçen Ashley Tisdale ve 2014 yılında evlendiği Christopher French ile ilk bebeklerini beklediklerini Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.
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BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ HABERİ
35 yaşındaki Tisdale ve eşi French'in bu paylaşımına meslektaşlarından, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi Tisdale'in verdiği bu haberin "Bütün zamanların en iyi haberi" olduğunu belirtti.
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DÜĞÜNÜNDE NEDİMESİYDİ
High School Musical'de birlikte kamera karşısına geçtiği ekipte yer alan Vanessa Hudgens de çiftin pozununu "en tatlısı" olduğunu yazdı. Hudgens, Tisdale'in düğününde de nedimelik yapmıştı.
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ÇOK İYİ ANNE- BABA OLACAKSINIZ
Bir başka ünlü Haylie Duff da yorumunda uzun zamandır bu haberi beklediğini belirtti. Ashley Tisdale ile Christopher French'in en iyi anne- baba olduğunu yazdı.
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HAMİLE ARKADAŞI KALP EMOJİLERİ YAĞDIRDI
Kendisi de bir bebek beklediğini kısa bir süre önce yine sosyal medya hesabından duyuran Emma Roberts da arkadaşının paylaşımına kalp emojileri yağdırdı.
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MESLEKTAŞLARI DA MUTLU OLDU
Kısa bir süre önce anne olan meslektaşı Lea Michele de Tisdale'in verdiği habere "Senin için çok mutluyum bebeğim. Sen çok iyi bir anne olacaksın" diye yorum yazdı.
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ÇOCUK YAŞTA ÜNLÜ OLDU
Ashley Tisdale 1990'ların sonunda ve 2000'in başlarında televizyonda çeşitli rollerde oynadıktan sonra Disney Channel için çekilen orijinal dizisi Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı'ındaki Maddie Fitzpatrick rolü ve Disney Channel orijinal filmi High School Musical serisindeki Sharpay Evans rolü ile genç izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ashley Tisdale ile besteci olan eşi Christopher French, 2012'de tanıştılar ve aynı yıl nişanlandılar. Ardından da 2014 yılında Santa Barbara'da evlendiler.