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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 09:44 | 

Küçük yıldızdı, anne olmaya hazırlanıyor: Ne güzel haber bu!

Altı yıl önce evlenen ünlü oyuncu, ilk bebeğine hamile olduğunu bu paylaşımlarla duyurdu.

Instagram

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1ÇOCUK YILDIZDI ŞİMDİ ANNE OLACAK
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ÇOCUK YILDIZDI ŞİMDİ ANNE OLACAK

Yıllar önce hem TV hem de sinema için çekilen High School Musical adlı yapımda kamera karşısına geçen Ashley Tisdale ve 2014 yılında evlendiği Christopher French ile ilk bebeklerini beklediklerini Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.

2BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ HABERİ
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BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ HABERİ

35 yaşındaki Tisdale ve eşi French'in bu paylaşımına meslektaşlarından, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi Tisdale'in verdiği bu haberin "Bütün zamanların en iyi haberi" olduğunu belirtti.

3DÜĞÜNÜNDE NEDİMESİYDİ
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DÜĞÜNÜNDE NEDİMESİYDİ

High School Musical'de birlikte kamera karşısına geçtiği ekipte yer alan Vanessa Hudgens de çiftin pozununu "en tatlısı" olduğunu yazdı. Hudgens, Tisdale'in düğününde de nedimelik yapmıştı.

4ÇOK İYİ ANNE- BABA OLACAKSINIZ
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ÇOK İYİ ANNE- BABA OLACAKSINIZ

Bir başka ünlü Haylie Duff da yorumunda uzun zamandır bu haberi beklediğini belirtti. Ashley Tisdale ile Christopher French'in en iyi anne- baba olduğunu yazdı.

5HAMİLE ARKADAŞI KALP EMOJİLERİ YAĞDIRDI
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HAMİLE ARKADAŞI KALP EMOJİLERİ YAĞDIRDI

Kendisi de bir bebek beklediğini kısa bir süre önce yine sosyal medya hesabından duyuran Emma Roberts da arkadaşının paylaşımına kalp emojileri yağdırdı.

6MESLEKTAŞLARI DA MUTLU OLDU
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MESLEKTAŞLARI DA MUTLU OLDU

Kısa bir süre önce anne olan meslektaşı Lea Michele de Tisdale'in verdiği habere "Senin için çok mutluyum bebeğim. Sen çok iyi bir anne olacaksın" diye yorum yazdı.

7ÇOCUK YAŞTA ÜNLÜ OLDU
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ÇOCUK YAŞTA ÜNLÜ OLDU

 Ashley Tisdale 1990'ların sonunda ve 2000'in başlarında televizyonda çeşitli rollerde oynadıktan sonra Disney Channel için çekilen orijinal dizisi Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı'ındaki Maddie Fitzpatrick rolü ve Disney Channel orijinal filmi High School Musical serisindeki Sharpay Evans rolü ile genç izleyicileri kendisine hayran bıraktı.  Ashley Tisdale ile besteci olan eşi Christopher French, 2012'de tanıştılar ve aynı yıl nişanlandılar. Ardından da 2014 yılında Santa Barbara'da evlendiler.

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