Hıdırellez ne zaman? İşte resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri
Hıdırellez coşkusu bu yıl covid-19 gölgesinde geçecek. Corona virüsü sebebiyle uzak kaldığınız sevdiklerinize Hıdırellez mesajları ve sözlerinden birini seçerek Hıdırellez dileklerini paylaşabilirsiniz. İnanışa göre Hıdırellez günü Hızır ve İlyas’ın bir araya geldiği tarih kabul edilir. Peki, hıdırellez ne zaman? İşte resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri
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Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez için bu yıl ise dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerde geçecek. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan ve her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.
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HIDIRELLEZ MESAJLARI
Solacağını bile bile açan bir gül kadar Yaşamaya cesaretin olmalı... Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı... Bu sabahların bir anlamı olmalı... Eski bir Hıdrellez duası, Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun. Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!
Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.
"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs
Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.
Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.
“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin. Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”
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Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.
Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin. Tanrım beni yavaşlat.. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..
Gül ağacının dibine Bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için...
Bolca sevgi, Bolca huzur, Bolca umut, Bu gece dilekler tutulsun. Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...
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– Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.
– Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.
– Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.
– Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
– Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
– Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
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Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.
Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.
Hıdırellez ateşimiz öyle bir büyüsün ki; ülkemize önce sağlık sonra bolluk ve bereket getirsin, dileklerimiz aydınlık günlerde buluşsun...Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun