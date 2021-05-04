Hıdırellez ne zaman? İşte resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

HIDIRELLEZ MESAJLARI Solacağını bile bile açan bir gül kadar

Yaşamaya cesaretin olmalı...

Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...

Bu sabahların bir anlamı olmalı...

Eski bir Hıdrellez duası,

Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.

Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!



Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.



"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs



Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.



Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.



“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.

Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”