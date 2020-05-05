Hıdırellez kutlama mesajları ile baharın gelişini kutlayın - İşte hikayesi ve Hıdırellez mesajları
Hıdırellez kutlamaları bu yıl 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Pek çok kültürde bahar bayramı olarak kutlanan Hıdırellez’i bu yıl Corona virüsü nedeniyle sevdiklerinden uzakta geçirecek olan vatandaşlar, Hıdırellez kutlama mesajlarından faydalanıyor. Siz de sevdiklerinize Hıdırellez günü resimli mesajları göndererek bugünün coşkusunu birlikte yaşayabilirsiniz. İçten ve birbirinden güzel Hıdırellez mesajlarını bir araya getirdik. İşte Hıdırellez kutlama mesajları ve Hıdırellez’in ortaya çıkış hikayesi
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Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bayramı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan Hıdırellez birçok geleneği içerisinde barındırıyor. Hıdırellez kutlama mesajları da bunlardan biri. Baharın gelişinin hissettirdiği güzel duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, internette Hıdırellez mesajları ile ilgili aramalar yapıyor. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Hıdırellez kutlama mesajları
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Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.
Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin. Tanrım beni yavaşlat.. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..
Gül ağacının dibine Bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için...
Bolca sevgi, Bolca huzur, Bolca umut, Bu gece dilekler tutulsun. Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...
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Solacağını bile bile açan bir gül kadar Yaşamaya cesaretin olmalı... Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı... Bu sabahların bir anlamı olmalı... Eski bir Hıdrellez duası, Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun. Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!
Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.
"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs
Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.
Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.
“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin. Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”
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Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin..Kutlu olsun..Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.Allah'ım Evime,mutfağıma, gelirime,işlerime Hızır'ın eli değsin, bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın.Hayatıma neşe,keyif,huzur ve bereketin hayırlısı gelsin.🙏Sevgiyle...Evrenin bereketi üzerimizde, müjdeli haberler hücremizde, dualarımız niyetlerimiz dileklerimiz evrende can bulsun.Bugün #hıdırellez, dileklerin ve isteklerin kağıda yazılıp yerine gelmesi için güllere asılıp dua edilirmiş. Tarihte Hızır ve İlyas(a.s) buluştukları gittikleri her yere bereket götürdükleri gün olarak bilinir. Dilekleriniz kabul olsun.hıdırellez bugün.... Buluşmalar ve dilekler gül dibinde.... Ne istersen..Madem öyle... Belki yok ama sağlık ve huzurun resmini çiziyorum yedirenk...Umud etmek güzel şey bugünlerde gececek.her bir renk için bir kez daha gülümse :)Ve bir dilek tut...