Hıdırellez kutlama mesajları ile baharın gelişini kutlayın - İşte hikayesi ve Hıdırellez mesajları

Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin..Kutlu olsun..Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.Allah'ım Evime,mutfağıma, gelirime,işlerime Hızır'ın eli değsin, bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın.Hayatıma neşe,keyif,huzur ve bereketin hayırlısı gelsin.🙏Sevgiyle...Evrenin bereketi üzerimizde, müjdeli haberler hücremizde, dualarımız niyetlerimiz dileklerimiz evrende can bulsun.Bugün #hıdırellez, dileklerin ve isteklerin kağıda yazılıp yerine gelmesi için güllere asılıp dua edilirmiş. Tarihte Hızır ve İlyas(a.s) buluştukları gittikleri her yere bereket götürdükleri gün olarak bilinir. Dilekleriniz kabul olsun.hıdırellez bugün.... Buluşmalar ve dilekler gül dibinde.... Ne istersen..Madem öyle... Belki yok ama sağlık ve huzurun resmini çiziyorum yedirenk...Umud etmek güzel şey bugünlerde gececek.her bir renk için bir kez daha gülümse :)Ve bir dilek tut...