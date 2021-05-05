Hıdırellez gelenekleri neler? Hıdırellez akşamı nasıl ve ne zaman dilek dilenir? Gül ağacı dileğinin detayları
Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu coğrafyasında kutlanan Hıdırellez için geri sayım sona erdi. Birçok ritüeli içerisinde barındıran Hıdırellez'in gelenekleri doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı Hıdırellez gününde çeşitli çarelere başvurur. Peki, Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir? Hıdırellez'de gül ağacı dileği nasıl yapılır?
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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, her yıl 6 Mayıs'ta renkli ritüellerle kutlanıyor. Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Peki, Hıdırellez akşamı nasıl dilek dilenir? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri neler? Gül ağacı dileğinin detayları...
Hıdırellez’de Hızır’dan; bolluk, bereket, para, evlilik, çocuk sahibi olma, sağlık ve şifa gibidilekler dilenmektedir. Bunun için de 5 Mayıs akşamından başlayıp, ertesi sabaha kadar sürenbirtakım pratikler uygulanmaktadır. Bu pratikler yapılmadan önce Hıdırellez kutlaması için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu hazırlıkların başında yiyecek hazırlama gelmektedir. Hıdrellez günü kuzu veya oğlak kesilmesi için yapılan hazırlıklar, çeşitli yemeklerin hazırlanması, bu arada birçok yiyeceğin hazırlanması olarak tanımlanabilir.
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5 Mayıs günü bizim gittiğimiz köylerde Hıdırellez için yapılan bir hazırlığa denk gelemesek de anlatılanlara göre eskiden Hıdırellez’in kutlanacağı alanda yenmek üzere çeşitli yiyecekler hazırlanırmış. Yaprak sarması, çörek, börek, pirinç pilavı, höşmerim, çirin helvası, kalburabastı (yumurta ve yoğurdun kalburun üstüne basılarak yapıldığı bir tatlı çeşidi), kurabiye, çerez gibi…
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GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL DİLENİR?
Hıdırellez geleneklerinden en bilineni ve en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.
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HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
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Dileğimizi Yazıp Çizebiliriz
Dileğimizi açıkça bir kağıda yazmak ya da resim çizmek geçerli bir yöntemdir. Sağlık para, aşk, mutluluk gibi soyut kavramları yazarak, ev araba, cep telefonu, bilgisayar gibi somut istekleri çizerek dileğimizi net aktarabiliriz.