Hicri yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimine göre hicri yılbaşı tarihi

"Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek" Kapukaya, içtima ve rüyet günü olan 19 Ağustos Çarşamba günü ayın, güneşten Ankara'da 38 dakika, Mekke'de ise 35 dakika sonra batacağını kaydederek, güneşin battığı anda hilalin Mekke'de 6 derece 57 dakika, Ankara'da ise 6 derece 14 dakika ufkun üstünde bulunacağını söyledi.

Bu durumda hilalin görülebilirlik kriterleri sağlandığı için Ankara ve Mekke'den hilalin görülebileceğini ifade eden Kapukaya, Türkiye ve Suudi Arabistan dahil havanın müsait olduğu birçok ülkeden de hilalin görülebileceğini bildirdi.

Kapukaya, hicri takvimin "kameri (ay) takvimi" olduğunu ve ayın, dünyanın etrafındaki bir turunun bir aya eşit olduğunu söyledi.

Muharrem ve safer gibi hicri ayların 27 veya 28'inci gününde gökyüzünde, ayın önde ve güneşin arkada olacak şekilde birbirine yakın göründüğünü anlatan Kapukaya, akşam vaktinden biraz az önce ayın, akşam olunca da güneşin battığını ifade etti.

Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Güneş, aydan daha hızlı gittiği için ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir. Bu durumda yerden bakıldığında güneş ile ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum (içtima) denilmektedir. Hicri takvimde bir ay 29 veya 30 gündür. Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir 'kameri' yıl olur ve o da 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29 veya 30, hangi yılların 354 veya 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamıştır. Miladi takvimde olduğu gibi kameri takvimde de ayların sayısı 12'dir. Bunlar muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce şeklinde sıralanırlar."