Hicri yılbaşı mesajları! İşte en güzel, resimli hicri yılbaşı ve muharrem ayı tebrik mesajları

Hicri yılbaşı için geri sayım başladı. Hicri yılbaşı mesajları ve muharrem ayı tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Bu yıl muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Asya kıtasının doğusundan itibaren görülecek. İşte resimli, kısa ve uzun hicri yılbaşı tebrik mesajları…



HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

