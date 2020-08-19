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GeriGündem Hicri yılbaşı mesajları! İşte en güzel, resimli hicri yılbaşı ve muharrem ayı tebrik mesajları
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Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 14:44,

Hicri yılbaşı mesajları! İşte en güzel, resimli hicri yılbaşı ve muharrem ayı tebrik mesajları

Hicri yılbaşı kutlama mesajları, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos’ta başlayacak. Vatandaşlar sevdiklerine mesajlar göndererek muharrem ayının geldiğinin müjdesini veriyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajları

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Hicri yılbaşı için geri sayım başladı. Hicri yılbaşı mesajları ve muharrem ayı tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Bu yıl muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Asya kıtasının doğusundan itibaren görülecek. İşte resimli, kısa ve uzun hicri yılbaşı tebrik mesajları…

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…
Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

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Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…
Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…

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Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.
Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.
Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

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