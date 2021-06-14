Hiçbir şey düz değil! Millet Bahçesi 10 günde 5 bin kişi ağırladı... Resmen akın ediyorlar
Adana’da Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde 200 metrekarelik alan içine inşa edilen ters ev, ziyaretçi akınına uğruyor.
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Yüreğir Belediyesinin Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki Yüreğir Millet Bahçesinde 200 metrekarelik alan içine inşa ettiği ters ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merak edenlerin akınına uğradı.
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Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor.
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Ters evi ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor.
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Açılışından bu yana 10 günde 5 bin kişi ağırlayan ters evi yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ters ev, pazartesiden cumartesiye 10.00-21.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
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'ZİYARETÇİ İLGİSİ BİZİ MUTLU EDİYOR'
Ters eve gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir şu ifadelerde bulundu:
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Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7'den 70'e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.
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Konuklarımız burada fotoğraf çektirip unutamayacakları bir ziyaret gerçekleştiriyor.
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Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor.
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Adanamızda gezilecek, görülecek yerler listesine kazandırdığımız ters evimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz diye konuştu.