Hiç vaka görülmedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Adamızda şu ana kadar şüpheli bir vaka görülmedi. Ama süreç tabi ki aynı hassasiyetle devam ediyor. Gemi seferlerinin haftada bir güne indirilmesi, ilçe pazarının belediye tarafından tedarik edilip, herkesin evlerine kadar dağıtılarak sosyal mesafenin korunmasıyla salgının engellenmesi gibi birçok önlem hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor. Burada Bozcaada halkına ve esnafa ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Her ne kadar ekonomik olarak zor bir durumda da olsalar hem devletimizin hem de Kaymakamlığımızın aldığı bütün kararlara canı gönülden hassasiyetle uyuyorlar. Sonuçta bu kararların hepsi, Bozcaada’daki kocaman ailemizin sağlığı, sevenlerin ilerleyen dönemlerde tercih edecekleri daha temiz, daha korunmuş adaya gelebilmeleri adına alınmıştır. Bunun bütün toplum tarafından da doğru bir şekilde anlaşıldığını görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Süreç uzun henüz rehavete kapılmamak gerekiyor. Alınan bu kararlara ısrarla devam etmek gerekiyor. Daha sonra sağlıklı günlerde inşallah hem halkımızla hem misafirlerimizle hem de adayı sevenlerle kucaklaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" diye konuştu.