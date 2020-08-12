Hibrit eğitim nedir, ne demek? Hibrit eğitim modeliyle ilgili MEB açıklamaları
Hibrit eğitim modeli, koronavirüs pandemisinde eğitim sisteminde alternatif modellerden biri olarak gündeme geldi. Bakanlık, okullardaki durumla ilgili olası senaryoları daha önceden duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hibrit eğitim sisteminin detayları paylaşarak, "Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek." demişti. Peki, hibrit eğitim modeli nedir? İşte, hibrit eğitim modelinin uygulanış sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar.
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Okulların açılış tarihinin değerlendirilmesiyle beraber, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca ele alınan hibrit eğitim sistemi yeniden gündeme geldi. 2020 2021 eğitim öğretim döneminin uygulanışıyla ilgili detaylar merak edilirken, olası senaryolar arasında değerlendirilen hibrit sistemine gözler çevrildi. Harmanlanmış öğrenme olarak da bilinen hibrit eğitim modelinde, çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders alma imkanı sağlanıyor.
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HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.
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HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİNİN DETAYLARINI BAKAN SELÇUK ANLATTI
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim modeline pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle karar verileceğini söyledi. Selçuk, üzerinde çalışılan ‘hibrit eğitim’le ilgili de detay verdi.
Bakan Selçuk şunları söyledi; “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”
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Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.
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Bakan Selçuk, okulların açılmaması durumunda uzaktan eğitime devam edileceğini de söyledi: “Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA’ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA’ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz.”