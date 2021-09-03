Hibrit eğitim nedir? İşte hibrit eğitim modeli hakkında bilgi

HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELİ NEDİR? Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını birarada sunuyor. Öğrenme ortamında esneklik ve kolaylık sağlama, öğrenme düzeyinde ve başarıda, bilginin kalıcılık oranında, öğrenmeye ilgide ve derse yönelik motivasyonda olumlu etkiler yaratıyor. Ayrıca öğrenenlerin kendi hızında öğrenmesini ve bu süreci kontrol edebilmelerini, yeniden gözden geçirip düzeltme kolaylığı gibi faydalar sunuyor.



Aktif bir öğrenme ortamı sayesinde öğrenenlerin istedikleri yerden istedikleri zaman dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde ulaşabilmesine de olanak sağlıyor. Öğrenciler evlerinden de öğrenme ortamına katılabiliyor. Kaydedilmiş bilgi içerikleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşılabiliyor. Harmanlanmış öğrenme farklı öğrenme stillerine hitap eder. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, öğrenme hedefi (kazanım) değerlendirmeleriyle öğrenmeyi kontrol eder ve tam öğrenmeyi sağlar. 21. yüzyıl becerilerini destekleyen bir modeldir.



Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin ve internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde sınıf içi etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde kullanılmasını öneriyor. Örneğin, öğrenci laboratuvarda deney yaparak öğrenirken simülasyonla, web tabanlı etkinliklerle sanal olarak bunu destekleyebiliyor. Böylece hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını, hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor.



Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde bir sanal sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem bir önceki dersle ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev, soru, quiz, not, sunum, video, animasyon paylaşılabiliyor. Öğrenenin bir önceki derste öğrendiklerini pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı olarak gelmesi sağlanabiliyor. Böylelikle derste daha çok grup etkinliği, tartışma, yaratıcı problem çözme etkinlikleri yapabiliyor ve zamanı daha verimli kullanabiliyoruz. Harmanlanmış öğrenme ile öğretmenin görev ve sorumlulukları azalmıyor aksine daha da artıyor. Öğretmen öğrenenleri yönlendiren bir rehber haline geliyor. Şunu unutmayalım: Teknoloji hiçbir zaman öğretmenin yerini alamayacak, önemini azaltamayacak fakat öğretmenin görev tanımını değiştirecek.



