Hibrit eğitim nedir, harmanlanmış eğitim modeli ne demek? İşte harmanlanmış eğitim ve hibrit eğitim sisteminin anlamı
Hibrit eğitim modeli, YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi. Özvar, üniversitelerde eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerin kullanılacağını bildirdi. Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya gelmesiyle oluşturulan hibrit eğitim, derslerin 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılması olarak biliniyor. Harmanlanmış öğrenme da bilinen bu eğitim modelinde teknolojik materyaller kullanılıyor. Peki, Hibrit eğitim nedir, harmanlanmış eğitim modeli ne demek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversitelerin açılacağı tarihine kısa süre kala YÖK Başkanı Özvar katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversitelerde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılmasının planlandığını duyurdu.Türkçe alan yazında karma ve hibrit öğrenme olarak da adlandırılan harmanlanmış öğrenme çok sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme ile internet destekli öğrenme modelinin ihtiyaca göre her iki yöntemin de avantajlı yönlerinin kullanıldığı bir model olarak tanımlanıyor.
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HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
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Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.
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HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını birarada sunuyor. Öğrenme ortamında esneklik ve kolaylık sağlama, öğrenme düzeyinde ve başarıda, bilginin kalıcılık oranında, öğrenmeye ilgide ve derse yönelik motivasyonda olumlu etkiler yaratıyor. Ayrıca öğrenenlerin kendi hızında öğrenmesini ve bu süreci kontrol edebilmelerini, yeniden gözden geçirip düzeltme kolaylığı gibi faydalar sunuyor.
Aktif bir öğrenme ortamı sayesinde öğrenenlerin istedikleri yerden istedikleri zaman dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde ulaşabilmesine de olanak sağlıyor. Öğrenciler evlerinden de öğrenme ortamına katılabiliyor. Kaydedilmiş bilgi içerikleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşılabiliyor. Harmanlanmış öğrenme farklı öğrenme stillerine hitap eder. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, öğrenme hedefi (kazanım) değerlendirmeleriyle öğrenmeyi kontrol eder ve tam öğrenmeyi sağlar. 21. yüzyıl becerilerini destekleyen bir modeldir.
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Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin ve internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde sınıf içi etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde kullanılmasını öneriyor. Örneğin, öğrenci laboratuvarda deney yaparak öğrenirken simülasyonla, web tabanlı etkinliklerle sanal olarak bunu destekleyebiliyor. Böylece hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını, hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor.
Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde bir sanal sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem bir önceki dersle ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev, soru, quiz, not, sunum, video, animasyon paylaşılabiliyor. Öğrenenin bir önceki derste öğrendiklerini pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı olarak gelmesi sağlanabiliyor. Böylelikle derste daha çok grup etkinliği, tartışma, yaratıcı problem çözme etkinlikleri yapabiliyor ve zamanı daha verimli kullanabiliyoruz. Harmanlanmış öğrenme ile öğretmenin görev ve sorumlulukları azalmıyor aksine daha da artıyor. Öğretmen öğrenenleri yönlendiren bir rehber haline geliyor. Şunu unutmayalım: Teknoloji hiçbir zaman öğretmenin yerini alamayacak, önemini azaltamayacak fakat öğretmenin görev tanımını değiştirecek.