Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim sistemi hakkında merak edilenler
Koronavirüs salgınının neden olduğu durum ve belirsizlik birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da alternatif modeller gündeme geldi. Eğitimciler okulların açılması konusunda 4 alternatif senaryo üzerinde duruyor. Bunlardan biri de hibrit eğitim modeli. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde olası senaryolarla ilgili ayrıntıları paylaşarak, 'Hibrit eğitim sisteminin detaylarını anlatmıştı. Peki, hibrit eğitim ne demek?
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Yüz yüze sınıf eğitimiyle, internet üzerinden eğitim ortamlarının harmanlanması anlamına gelir. Şöyle ki öğretmen sınıfında öğrencileriyle ders işlerken, sınıfta olmayan öğrencilerin de aynı anda bulundukları ortamdan internet aracılığıyla derslere katılım sağlamasıdır. Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
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Hibrit eğitim sisteminde derslerin kaydedilip tekrar edilebiliyor özelliğinin olması, öğrenciye canlı olarak katılıp dinlediği dersi hem tekrar etme hem de kendi hızında öğrenme imkanı sunacaktır Her gün okula gitme zorunluluğu olmaması hem zaman hem de maddi açıdan önemli tasarruf sağlar.
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HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİNİN DETAYLARINI BAKAN SELÇUK ANLATTI
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim modeline pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle karar verileceğini söyledi. Selçuk, üzerinde çalışılan ‘hibrit eğitim’le ilgili de detay verdi.
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Bakan Selçuk şunları söyledi; “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”