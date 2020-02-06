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Haber GiriÅŸ: 06 Åžubat 2020 - 10:32,
Hibiskus nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r, hibiskusun faydalarÄ± nelerdir?
Hibiskus; bamba Ã§iÃ§eÄŸi, gÃ¼lhatmi, Mekke Ã§iÃ§eÄŸi gibi isimlerle de anÄ±lan hibiskus dÃ¼nyanÄ±n her yerinde yetiÅŸebilen bir bitkidir. Genellikle Ã§ay ÅŸeklinde tÃ¼ketilen hibiskus bitkisinin iÃ§eriÄŸinde bolca C Vitamini bulunur. Peki, hibiskusun gaydalarÄ± nelerdir? Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir? Hibiskus hangi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iyi gelir?
SayÄ±sÄ±z faydasÄ± bulunan Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n tÃ¼ketilmesi bazÄ± alerjik bÃ¼nyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± doktor Ã¶nerisi olmadan tÃ¼ketmemenizi Ã¶neririz.
Kilo alÄ±mÄ±na neden olan Ã¶demin vÃ¼cuttan atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.
DÃ¼zenli bir ÅŸekilde hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmek, bel Ã§evresinde incelme ve vÃ¼cut yaÄŸlarÄ±nda azalma saÄŸlar.
BÃ¶brek iltihabÄ±na iyi gelir.
KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸi giderici Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r.
Hamilelik dÃ¶neminde hibiskus Ã§ayÄ± tÃ¼ketilmeli mi?
Hibiskus Ã§ayÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼k riski oluÅŸturabilir. Bu yÃ¼zden hamilelik dÃ¶neminde asla tÃ¼ketilmemelidir. Emziren annelerin ise doktora danÄ±ÅŸmasÄ± gerekir.
Hibiskus adet sÃ¶ktÃ¼rÃ¼r mÃ¼?
Hibiskus bitkisi adet sancÄ±larÄ±nÄ± azaltarak adet kanamasÄ±nÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesine yardÄ±mcÄ± olur. Adet kanamasÄ±nÄ±n geciktiÄŸi zamanlarda hibiskus bitkisinden yararlanÄ±labilir.
SigaranÄ±n etkilerini azaltan altÄ±n deÄŸerinde Ã¶neriler
Sigara alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±nÄ±z ve bu konuda oldukÃ§a kararlÄ±sÄ±nÄ±z. Åžimdi onun etkilerinden tamamen arÄ±nma vakti!
Tere:
Terenin vÃ¼cudunuza olan etkisi sadece bronÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± temizlemekten ibaret deÄŸil. Tereyi kullanarak lezzetlendireceÄŸiniz salatalar, yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± da destekler.
MenengiÃ§ kahvesi:
Daha Ã¶nce kahvenin yanÄ±nda iÃ§tiÄŸiniz sigaralarÄ± unutun! MenengiÃ§ kahvesi sigaranÄ±n bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼ etkilerini vÃ¼cudunuzdan temizlemeye yardÄ±mcÄ±. GÃ¼nde 1-2 fincan tÃ¼ketebileceÄŸiniz menengiÃ§ kahvesi, sigara dumanÄ±nÄ±n kapattÄ±ÄŸÄ± solunum yollarÄ±nÄ±zÄ± yeniden aÃ§ar.
KeÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±:
4-5 adet kuru keÃ§iboynuzu dalÄ±ndan yapabileceÄŸiniz enfes keÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±yla hem vÃ¼cudunuzu yenileyebilir hem de sigaranÄ±n vÃ¼cudunuzda yarattÄ±ÄŸÄ± stresi bir daha hiÃ§ dÃ¶nmemek Ã¼zere silebilirsiniz.
Elma:
Bir demliÄŸin iÃ§erisine elmayÄ± kabuÄŸuyla dilimleyin ve iÃ§erisine bir tutam zencefil, 2 Ã§ubuk tarÃ§Ä±n atÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± demleyin. AkciÄŸerlerinizi iÃ§tiÄŸiniz bu karÄ±ÅŸÄ±mla yenileyebilirsiniz.Â
SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara Ã¶neriler
SigarayÄ± bÄ±rakmak isteyenlerin en bÃ¼yÃ¼k korkusu sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktÄ±r. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra iÅŸtahÄ±nÄ±z aÃ§Ä±lÄ±rsa bu Ã¶nerilerle iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± baskÄ±layabilirsiniz.
Sigara tÃ¼kettiÄŸiniz dÃ¶nemde organlarÄ±nÄ±za verdiÄŸiniz zarardan elbette ki haberdarsÄ±nÄ±z. Ancak tat alma duyularÄ±nÄ±zÄ± da etkilediÄŸini belki de ilk defa duyuyorsunuz. Bu yÃ¼zden sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tÃ¼kettiÄŸiniz yiyeceklerin ve iÃ§eceklerin tadÄ±nÄ± Ã§ok daha iyi almaya baÅŸlÄ±yorsunuz.
BaÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli
Sigara kullananlar genellikle sigara iÃ§tikten sonra baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerler. Bu durumda sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kabÄ±zlÄ±k yaÅŸayabileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Oysaki baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli.Â Â
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