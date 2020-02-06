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SaÄŸlÄ±k
FotoÄŸraflar: Alamy
Haber GiriÅŸ: 06 Åžubat 2020 - 10:32, /

Hibiskus nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r, hibiskusun faydalarÄ± nelerdir?

Hibiskus; bamba Ã§iÃ§eÄŸi, gÃ¼lhatmi, Mekke Ã§iÃ§eÄŸi gibi isimlerle de anÄ±lan hibiskus dÃ¼nyanÄ±n her yerinde yetiÅŸebilen bir bitkidir. Genellikle Ã§ay ÅŸeklinde tÃ¼ketilen hibiskus bitkisinin iÃ§eriÄŸinde bolca C Vitamini bulunur. Peki, hibiskusun gaydalarÄ± nelerdir? Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir? Hibiskus hangi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iyi gelir?

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SayÄ±sÄ±z faydasÄ± bulunan Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n tÃ¼ketilmesi bazÄ± alerjik bÃ¼nyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± doktor Ã¶nerisi olmadan tÃ¼ketmemenizi Ã¶neririz.

2Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir

Hibiskus Ã§ayÄ±nÄ±n faydalarÄ± nelerdir?

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir.
Kan basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r ve tansiyonu dengeler.
BirÃ§ok kanser tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± vÃ¼cudu korur.
AkciÄŸeri temizler.
Mantar oluÅŸumunu engeller.

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Kilo alÄ±mÄ±na neden olan Ã¶demin vÃ¼cuttan atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.
DÃ¼zenli bir ÅŸekilde hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmek, bel Ã§evresinde incelme ve vÃ¼cut yaÄŸlarÄ±nda azalma saÄŸlar.
BÃ¶brek iltihabÄ±na iyi gelir.
KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiÅŸkinliÄŸi giderici Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r.

4Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir

Hibiskus Ã§ayÄ± nasÄ±l demlenir?


Suyu kaynatÄ±n.
KaynamÄ±ÅŸ suyun iÃ§ine bir tutam kurutulmuÅŸ hibikus atÄ±n.
10 dakika demlenmesini bekleyin.
SÃ¼zdÃ¼kten sonra iÃ§in.
Ä°steÄŸe baÄŸlÄ± olarak hibiskus Ã§ayÄ±na bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

5Hamilelik dÃ¶neminde hibiskus Ã§ayÄ± tÃ¼ketilmeli mi

Hamilelik dÃ¶neminde hibiskus Ã§ayÄ± tÃ¼ketilmeli mi?

Hibiskus Ã§ayÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼k riski oluÅŸturabilir. Bu yÃ¼zden hamilelik dÃ¶neminde asla tÃ¼ketilmemelidir. Emziren annelerin ise doktora danÄ±ÅŸmasÄ± gerekir.

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Uzman onayÄ± olmadan hibiskus Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼ketmek zararlÄ± olabilir. Bu yÃ¼zden hamilelik dÃ¶neminde hibiskus Ã§ayÄ± iÃ§meden Ã¶nce bir uzmana danÄ±ÅŸmakta fayda var.

7Hibiskus adet sÃ¶ktÃ¼rÃ¼r mÃ¼

Hibiskus adet sÃ¶ktÃ¼rÃ¼r mÃ¼?

Hibiskus bitkisi adet sancÄ±larÄ±nÄ± azaltarak adet kanamasÄ±nÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesine yardÄ±mcÄ± olur. Adet kanamasÄ±nÄ±n geciktiÄŸi zamanlarda hibiskus bitkisinden yararlanÄ±labilir.

8SigaranÄ±n etkilerini azaltÄ±yor

SigaranÄ±n etkilerini azaltÄ±yor

Hibiskus, kanserden koruyucu bu muhteÅŸem bir besindir. Ã‡ayÄ±nÄ± her gÃ¼n aÃ§ karna 1 fincan iÃ§in. Bu Ã§ay, sigarayÄ± bÄ±rakan kiÅŸilerin akciÄŸerlerini 70 gÃ¼nde temizler.

9SigaranÄ±n etkilerini azaltan altÄ±n deÄŸerinde Ã¶neriler

SigaranÄ±n etkilerini azaltan altÄ±n deÄŸerinde Ã¶neriler

Sigara alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±nÄ±z ve bu konuda oldukÃ§a kararlÄ±sÄ±nÄ±z. Åžimdi onun etkilerinden tamamen arÄ±nma vakti!

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Uzman Diyetisyen Merve TÄ±ÄŸlÄ±, bu konuda size yardÄ±mcÄ± olacak ve iÃ§erdiÄŸi antioksidanlarla vÃ¼cudunuzda adeta detoks mucizesi yaratacak besinleri sÄ±raladÄ±. TÄ±ÄŸlÄ±, sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara da Ã§eÅŸitli Ã¶nerilerde bulundu.

11Tere:

Tere:

Terenin vÃ¼cudunuza olan etkisi sadece bronÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± temizlemekten ibaret deÄŸil. Tereyi kullanarak lezzetlendireceÄŸiniz salatalar, yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± da destekler.

12MenengiÃ§ kahvesi:

MenengiÃ§ kahvesi:

Daha Ã¶nce kahvenin yanÄ±nda iÃ§tiÄŸiniz sigaralarÄ± unutun! MenengiÃ§ kahvesi sigaranÄ±n bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼ etkilerini vÃ¼cudunuzdan temizlemeye yardÄ±mcÄ±. GÃ¼nde 1-2 fincan tÃ¼ketebileceÄŸiniz menengiÃ§ kahvesi, sigara dumanÄ±nÄ±n kapattÄ±ÄŸÄ± solunum yollarÄ±nÄ±zÄ± yeniden aÃ§ar.

13KeÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±:

KeÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±:

4-5 adet kuru keÃ§iboynuzu dalÄ±ndan yapabileceÄŸiniz enfes keÃ§iboynuzu Ã§ayÄ±yla hem vÃ¼cudunuzu yenileyebilir hem de sigaranÄ±n vÃ¼cudunuzda yarattÄ±ÄŸÄ± stresi bir daha hiÃ§ dÃ¶nmemek Ã¼zere silebilirsiniz.

14Greyfurt:

Greyfurt:

Ã–zellikle soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde tercih edebileceÄŸiniz, hem vÃ¼cut direncini hem de akciÄŸerlerin fonksiyonel Ã§alÄ±ÅŸma kapasitesini artÄ±ran bu eÅŸsiz besin iÃ§erdiÄŸi antioksidanlarla meÅŸhur!

15Elma:

Elma:

Bir demliÄŸin iÃ§erisine elmayÄ± kabuÄŸuyla dilimleyin ve iÃ§erisine bir tutam zencefil, 2 Ã§ubuk tarÃ§Ä±n atÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± demleyin. AkciÄŸerlerinizi iÃ§tiÄŸiniz bu karÄ±ÅŸÄ±mla yenileyebilirsiniz.Â

16EbegÃ¼meci:

EbegÃ¼meci:

Kanserden koruyucu bu muhteÅŸem besinin Ã§ayÄ±nÄ± her gÃ¼n aÃ§ karna 1 fincan iÃ§in. Bu Ã§ay, sigarayÄ± bÄ±rakan kiÅŸilerin akciÄŸerlerini 70 gÃ¼nde temizler.Â

17SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara Ã¶neriler

SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktan korkanlara Ã¶neriler

SigarayÄ± bÄ±rakmak isteyenlerin en bÃ¼yÃ¼k korkusu sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kilo almaktÄ±r. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra iÅŸtahÄ±nÄ±z aÃ§Ä±lÄ±rsa bu Ã¶nerilerle iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± baskÄ±layabilirsiniz.

18YeÅŸil Ã§ay ile leblebi tÃ¼ketin

YeÅŸil Ã§ay ile leblebi tÃ¼ketin

TarÃ§Ä±n, karanfil ve limonla tatlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bir fincan yeÅŸil Ã§ayla beraber tÃ¼keteceÄŸiniz 1 avuÃ§ leblebi hem aÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±rÄ±r hem de vÃ¼cudunuzu formda tutar.

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Sigara tÃ¼kettiÄŸiniz dÃ¶nemde organlarÄ±nÄ±za verdiÄŸiniz zarardan elbette ki haberdarsÄ±nÄ±z. Ancak tat alma duyularÄ±nÄ±zÄ± da etkilediÄŸini belki de ilk defa duyuyorsunuz. Bu yÃ¼zden sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tÃ¼kettiÄŸiniz yiyeceklerin ve iÃ§eceklerin tadÄ±nÄ± Ã§ok daha iyi almaya baÅŸlÄ±yorsunuz.

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Cevizle tatlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bol Ã§eÅŸitli salatalar, birbirinden lezzetli zeytinyaÄŸlÄ±lar, sÃ¼tlÃ¼-meyveli tatlÄ±larÄ±n tadÄ± artÄ±k size eskisinden de lezzetli gelecek ve bol kalorili besinler tÃ¼ketmek zorunda kalmayacaksÄ±nÄ±z.

21BaÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli

BaÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli

Sigara kullananlar genellikle sigara iÃ§tikten sonra baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerler. Bu durumda sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kabÄ±zlÄ±k yaÅŸayabileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Oysaki baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n benzini besinlerde gizli.Â Â 

22Her gÃ¼n yoÄŸurt tÃ¼ketin

Her gÃ¼n yoÄŸurt tÃ¼ketin

GÃ¼nde 1 kutu probiyotik yoÄŸurt tÃ¼keterek, Ã¼rÃ¼n seÃ§iminde kepekli, tam tahÄ±llÄ±, Ã§avdarlÄ± olanlarÄ± yani kahverengi olanlarÄ± tercih ederek ve sebze-meyve tÃ¼ketiminizi arttÄ±rarak baÄŸÄ±rsak sorunlarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilirsiniz.

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