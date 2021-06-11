Hibe desteği ödeme bekliyor ne demek? Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Hibe desteği ödemeleri, başvuruda bulunan esnafların hesaplarına 10 Haziran itibariyle yatırılmaya başlandı. TC Kimlik ve meslek grubu sırasına göre yapılan hibe desteği ödemeleri, ay sonuna kadar tüm esnaflar için tamamlanmış olacak. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi ay sonuna kadar hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.



HİBE DESTEĞİ ÖDEME BEKLİYOR NE DEMEK?



Hibe desteği ödeme bekliyor uyarısı, ödeme kapsamındaki vatandaşın, ödemelerinin sırası geldiğinde yatacağı anlamını taşımaktadır.