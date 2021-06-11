Hibe desteği ödeme bekliyor ne demek? Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Hibe desteği ödemeleri esnaflar tarafından yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan meslek gruplarından birisinde faaliyet gösteren işletme sahipleri, 3 bin ve 5 bin TL olarak nitelendirilen hibe desteği ödemelerinden birisini alma hakkına sahip olacak. Hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam ederken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan müjdeli haber geldi. Bakan Muş, hibe desteği ödemelerinin 10 Haziran itibariyle yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, esnafların E-Devlet hesaplarında karşılarına çıkan Hibe desteği ödeme bekliyor ne demek? İşte, hibe desteği hakkında bazı bilgiler
Hibe desteği ödemeleri, başvuruda bulunan esnafların hesaplarına 10 Haziran itibariyle yatırılmaya başlandı. TC Kimlik ve meslek grubu sırasına göre yapılan hibe desteği ödemeleri, ay sonuna kadar tüm esnaflar için tamamlanmış olacak. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi ay sonuna kadar hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.
HİBE DESTEĞİ ÖDEME BEKLİYOR NE DEMEK?
Hibe desteği ödeme bekliyor uyarısı, ödeme kapsamındaki vatandaşın, ödemelerinin sırası geldiğinde yatacağı anlamını taşımaktadır.
BAŞVURU EKRANI
Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.
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