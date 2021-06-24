Hibe desteği ne zaman yatacak? İşte esnafa 3 bin TL/5 bin TL hibe ödemelerinde son durum!
Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar için sunulan hibe desteğine başvuran pek çok esnaf ödemeler için gün sayıyor. İşte, esnafa 3 bin TL/5 bin TL hibe ödemelerinde son durum...
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ÖDEMELER BAŞLADI
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları yarın başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Başvurularını tamamlayan esnaflar, gerekli incelemelerin ardından ödemeleri almaya hak kazanacak.