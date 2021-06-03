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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 00:53 | 

Hibe desteği ne zaman verilecek? İşte hibe desteği NACE kodu ile başvuru detayları

Hibe desteği başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. Esnafın faydalanacağı hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından esnafa verilecek hibe desteğinde yaşanacak yoğunluğun önüne geçmek adına başvurular TC numarasının son hanesine göre farklılık gösterebilecek. 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayan hibe desteği başvuru işlemleri 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edecek. Müracaatlarda 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı tutar hesaplara yatırılacak. Peki, hibe desteği ne zaman verilecek? İşte, Hibe desteği başvuruları ve ödemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Hibe desteğinin ne zaman ödeneceği başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. E-Devlet hibe desteği başvurusu yapacak olan esnaflar, NACE kodu uyumluluğu sağlayıp sağlamadığını Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan liste üzerinden sorgulayacaklar. Söz konusu hibe desteği ödemelerinin başvuruların sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor.

2HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu hibe desteği ödemelerinin başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme işlemi ile ödeneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

4HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

5DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

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3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

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