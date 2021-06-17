Hibe desteği ne zaman ödenecek? Esnafa hibe ödemeleri yattı mı? Bakan Muş'tan açıklama
Hibe desteği ödemelerinin yatıracağı tarih, başvurularını yapan esnafın gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüsle mücadelede olası ekonomik önlemler kapsamında 3 bin ve 5 bin olmak üzere iki grupta yapılacak olan hibe desteği ödemeleri için geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Bakan Muş, milyonları ilgilendiren "Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt verdi. Hak sahipleri hibe desteği ödemelerini banka hesaplarından alacaklar. İşte, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Hibe desteği ödeme tarihleri için beklenen haber geldi. Koronavirüs pandemisinden etkilenen esnaflara verilen hibe desteği yapılacak değerlendirmeler ile ödeniyor. Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, 10 Haziran tarihinden itibaren yatmaya başlayacağını bldirdi.B5 bin TL başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödeniyor.
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HİBE DESTEĞİ YATTI MI?
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
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Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
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Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları yarın başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.