Ekonomi Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 02:02 | 17 Haziran 2021 - 02:02

Hibe desteği ne zaman ödenecek? Esnafa hibe ödemeleri yattı mı? Bakan Muş'tan açıklama

Hibe desteği ödemelerinin yatıracağı tarih, başvurularını yapan esnafın gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüsle mücadelede olası ekonomik önlemler kapsamında 3 bin ve 5 bin olmak üzere iki grupta yapılacak olan hibe desteği ödemeleri için geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Bakan Muş, milyonları ilgilendiren "Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt verdi. Hak sahipleri hibe desteği ödemelerini banka hesaplarından alacaklar. İşte, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.