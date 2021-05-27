Hibe desteği başvurusu E-Devlet: 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, NACE kodu nedir? İşte merak edilen detaylar..

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada başvurular hakkında detayları paylaştı. Sadece e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.



BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.



Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.



Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.



Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;



0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,



2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,



4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,



6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,



8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,



30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.