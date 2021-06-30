Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı - e Devletten Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?.. İşte tarih bilgisi ve detaylar
Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi için uzatma kararı çıktı. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi. Peki, Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvurular için son gün ne zaman?
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.
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Muş, hibe desteğini uzattıklarını şu sözlerle duyurdu:
"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."
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e-Devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları 1 Temmuz Perşembe saat 23.59’a kadar devam edecek.