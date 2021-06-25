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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 14:50 | 

Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı - e Devletten Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi için uzatma kararı çıktı. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi. Peki, Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvurular için son gün ne zaman?

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

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Muş, hibe desteğini uzattıklarını şu sözlerle duyurdu:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

3e-Devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır

e-Devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları 1 Temmuz Perşembe saat 23.59’a kadar devam edecek.

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