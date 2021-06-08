Hibe desteği başvuru nasıl yapılır, ödemeler ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru işlemleri!
Hibe desteği başvuru süreci devam ederken, ödeme tarihleri gündeme geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarların yararlanacağı 3 bin ile 5 bin TL hibe desteği ödemeleri değerlendirmelerin ardından yapılacak. 25 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan hibe desteği başvuruları ise e Devlet aracılığı ile kabul edilecek. Başvurular T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak. Peki, hibe desteği ne zaman ödenecek ve başvurular nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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Hibe desteği ödeme ve başvuru işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile netleşti. Pandemiden etkilenen esnaf grupları için verileceği açıklanan hibe desteklerinin başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'da sona erecek. T.C kimlik numarasının son hanesi 2, 4, 6 ve 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesiye kadar online başvuru yaparken, 30 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında ise kimlik numarasına bakılmaksızın koşulları taşıyan herkes başvurabilecek. Söz konusu hibe desteği ödemelerinin başvuruların sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor.
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HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Hibe desteği ödemelerinin ne zaman ödeneceği henüz belli olmadı. Söz konusu hibe desteği ödemelerinin başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme işlemi ile ödeneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;
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0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.
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HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.
Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.