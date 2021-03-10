HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet'ten sorgulanıyor mu? İşte detaylar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı.



Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek.



Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek.