HGS otomobile nasıl takılır? Tüm otomobil modelleri için HGS cama montaj işlemleri

FIAT Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok FIAT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için FIAT bayinize danışınız.



LEXUS 1992 sonrası üretilmiş modeller : Diğer bölümde aynası ön cama monteli araçlar için tanımlı talimatlara uyunuz. LS400 1990 - 1992 : Metalik ön cama sahip araçlarda harici etiket çözümlerinin kullanılması gerekmektedir. Aracınızın ön camının tipini öğrenmek için LEXUS bayinize danışınız.



MERCEDES-BENZ A Class : HGS etiketinizi ön camın üst kısmında yer ala siyah noktalı şeritin altındaki alana konumlandırınız. C180 / 240 / 200; CLK 230; ML Serisi : HGS etiketinizi yağmur ve ışık sensörlerinin sağ veya sol kısmına konumlandırınız. S430 : HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız. Diğre tüm modeller : HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının çevresinde, etiket yapıştırmak için ayrılmış özel alana yapıştırınız. Daha fazla bilgi için MERCEDES-BENZ bayinize danışınız.



PEUGEOUT Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok PEUGEOUT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı gölgeli alana konumlandırınız. Daha fazla bilgi için PEUGEOUT bayiinize danışınız.



RENAULT Clio Sport (Metalik ön cam opsiyonlu modeller) : HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının altında, etiket yapıştırmak için özel olarak bırakılmış alana yapıştırınız. Clio Sport (Metalik ön camsız modeller) : HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için RENAULT bayinize danışınız.