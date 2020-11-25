HGS geçiş ihlali sorgulama E-Devlet ekranı!

En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.