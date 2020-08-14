HGS ceza kontrol ve bakiye sorgulama ekranı! Plakadan ceza sorgula!

HGS ceza sorgulama işlemi plakadan sorgu ile kolayca öğrenilebiliyor. Ancak HGS bakiye kontrol ekranına, yalnızca E-Devlet girişi ile ulaşmak mümkün. İşte, HGS ceza sorgulama ve bakiye görüntüleme ekranı hakkında detaylı bilgiler



PLAKADAN CEZA SORGULAMA



Plakadan ceza sorgulama ekranına, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfası üzerinden ulaşmak mümkün.



Sayfaya giriş yaptıktan sonra plaka ve güvenlik kodu girişi sonrası KGM, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, ICA otoyolları, Avrupa Otoyolu, KMO Anadolu Otoyolu ve Kuzey Ege Otoyolu geçişlerindeki ceza tutarları görüntülenebilecek.



İhlalli geçiş yaptığınızı düşünüyor ancak sistemde ceza göremiyorsanız, cezanın hesabınıza yansıyıp yansımadığını birkaç gün sonra kontrol etmelisiniz.



HGS bakiye sorgulama işlemi ise şu şekilde gerçekleşecek;