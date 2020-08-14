HGS ceza kontrol ve bakiye sorgulama ekranı! Plakadan ceza sorgula!
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ceza kontrol ekranı, HGS geçişi sırasında sistemin alarm vermesi ya da ceza mesajının gelmesi dolayısıyla sürücüler tarafından araştırılıyor. HGS bakiyesinde yeterli limit olmaması ya da HGS bandının okunmaması halinde karşılaşılan HGS ceza işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) ihlalli geçiş ekranı ile sorgulanabiliyor. İşte, HGS ceza sorgulama ekranı ve bakiye bilgileri öğrenme sayfası
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HGS ceza sorgulama işlemi plakadan sorgu ile kolayca öğrenilebiliyor. Ancak HGS bakiye kontrol ekranına, yalnızca E-Devlet girişi ile ulaşmak mümkün. İşte, HGS ceza sorgulama ve bakiye görüntüleme ekranı hakkında detaylı bilgiler
PLAKADAN CEZA SORGULAMA
Plakadan ceza sorgulama ekranına, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfası üzerinden ulaşmak mümkün.
Sayfaya giriş yaptıktan sonra plaka ve güvenlik kodu girişi sonrası KGM, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, ICA otoyolları, Avrupa Otoyolu, KMO Anadolu Otoyolu ve Kuzey Ege Otoyolu geçişlerindeki ceza tutarları görüntülenebilecek.
İhlalli geçiş yaptığınızı düşünüyor ancak sistemde ceza göremiyorsanız, cezanın hesabınıza yansıyıp yansımadığını birkaç gün sonra kontrol etmelisiniz.
HGS bakiye sorgulama işlemi ise şu şekilde gerçekleşecek;
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HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?
Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut.
Bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz.
En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.
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HGS KARTINA BAKİYE NASIL YÜKLENİR?
Araç sürücülerinin HGS kartında devamlı olarak bakiye bulunmalı, aksi takdirde artında bakiye olmadan geçiş yapanlara ceza kesiliyor. Kartlara bakiye yüklemesi ise PTT şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir. HGS kartınız aldığınız bankaya giderek ya da o bankanın internet şubesi veya mobil şubesini kullanarak bakiye yüklemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca HGS bakiye yükleme işlemi için PTT’nin e PTT AVM hizmetinden yararlanabilirsiniz.