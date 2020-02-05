Heykeltıraşı pişman ettiler!

Heykeli çok güzel bulduğunu söyleyip hayranına teşekkür etti. Ama takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi.İşte heykele gelen yorumlar:* Banu Alkan’a benzemiş.* Modanna’nın son hali gibi olmuş.* Sakın eve koyma, hayranında kalsın.* Erimiş yaş pastaya benziyor.* Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?* Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.* Korkuluk gibi.* Heykeltıraşarkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...