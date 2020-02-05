MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHeykeltıraşı pişman ettiler!
GeriMagazin Heykeltıraşı pişman ettiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 08:48, /

Heykeltıraşı pişman ettiler!

Bensu Soral bir hayranı tarafından yapılan heykelini sosyal medya hesabında paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Heykeli çok güzel bulduğunu söyleyip hayranına teşekkür etti. Ama takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi.

2

İşte heykele gelen yorumlar:

* Banu Alkan’a benzemiş.
* Modanna’nın son hali gibi olmuş.
* Sakın eve koyma, hayranında kalsın.
* Erimiş yaş pastaya benziyor.

3

* Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?
* Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.
* Korkuluk gibi.
* Heykeltıraşarkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.

4
5

İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi