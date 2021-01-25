Gündem Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) Haber Giriş: 25 Ocak 2021 - 10:10 | 25 Ocak 2021 - 10:10

Heykellere çirkin saldırı... 'Bunu yapan insan olamaz'

Antalya'da Akdeniz Kent Park'ında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarfından heykellerin kafaları ve parmakları kırıldı. Suç duyurusunda bulunan belediye çalışanları, heykellerin onarılacağını açıkladı. Öte yandan 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeline, geçen haftalarda zarar verilmişti. Kent sakini Teoman Şanal, ''Müzik, resim, heykel gibi sanatın her türü insanlığın ve insanın gelişmesine paralel olarak yerini almıştır. Bunu yapan kişi insan olamaz. İnsanlığı geriye götürmeye çalışan bir zihniyetin ürünü. Üzücü olmanın yanı sıra, endişe verici bir şey.'' dedi.