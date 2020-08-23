Heyecanlandıran yanıt… YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması…
Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması heyecan yarattı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca adayın beklediği YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini’ bildirdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yaptığı açıklamanın detayları…
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YKS tercihleri bu yıl 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tercih sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanacağını bildiren bir paylaşımda bulundu. Açıklama ardından adaylar sık sık ÖSYM’nin sonuç sayfasına girerek yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
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ÖSYM Başkanı Aygün: Önümüzdeki hafta içerisinde…
Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.
YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
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Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.