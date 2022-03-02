HES KODU KALDIRILDI MI? HES kodu uygulaması kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? Bakan Koca'dan son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. HES kodunun da ele alındığı toplantıda önemli kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Koca HES kodu ile ilgili, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak." dedi.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şunları söyledi;
Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.
Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Bilim Kurulu Toplantısı kararları belli oldu. Bakan Koca alınan yeni kararları duyurdu.
İşte alınan kararlar;
- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.br>
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.br>
- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.br>
- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.br>
- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.