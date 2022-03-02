HES KODU KALDIRILDI MI? HES kodu uygulaması kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? Bakan Koca'dan son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. HES kodunun da ele alındığı toplantıda önemli kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Koca HES kodu ile ilgili, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak." dedi.