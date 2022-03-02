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HES KODU KALDIRILDI MI? HES kodu uygulaması kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? Bakan Koca'dan son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

#HES KODU#Bilim Kurulu#Sağlık Bakanı Koca

HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusu Bilim Kurulu Toplantısı ile gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs kısıtlamalarınna yönelik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildiren Bakan Koca HES kodu için de alınan kararı duyurdu. Koronavirüs pandemisinde neredeyse 2 yıldır kullanılan HES kodu zorunluluğu temaslı hastanın kamusal alanlarda hastalığın yayılmasını önlüyordu. Peki, Kapalı alanda HES kodu istenecek mi? İşte, ayrıntılar.

1/4HES KODU KALDIRILDI MI HES kodu uygulaması kalktı mı, ne zaman kaldırılacak Bakan Kocadan son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. HES kodunun da ele alındığı toplantıda önemli kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Koca HES kodu ile ilgili, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak." dedi.

2/4HES KODU KALDIRILDI MI

HES KODU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şunları söyledi;

Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

3/4BAKAN KOCANIN AÇIKLAMALARI

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Bilim Kurulu Toplantısı kararları belli oldu. Bakan Koca alınan yeni kararları duyurdu.

İşte alınan kararlar;

- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.br>
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.br>
- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.br>
- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.br>
- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

4/4HES KODU KALDIRILDI MI HES kodu uygulaması kalktı mı, ne zaman kaldırılacak Bakan Kocadan son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

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#HES KODU#Bilim Kurulu#Sağlık Bakanı Koca