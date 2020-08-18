Gündem Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 23:52 , 18 Ağustos 2020 - 23:52

HES kodu nedir ve nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ile alma detayı

HES kodu alma işlemi koronavirüs tedbirleri devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle seyahatler için geçerli olan HES kodu uygulamasının sınavlar için geçerli olmasının ardından öğrenci velileri HES kodu işlemlerine hız verdi. HES kodu SMS yöntemiyle ve uygulama üzerinden bir kaç adımda alınacak. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, SMS ile HES kodu alma detayı ve HES konu ekranıyla ilgili merak edilenler.