HES kodu nedir ve nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ile alma detayı
HES kodu alma işlemi koronavirüs tedbirleri devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle seyahatler için geçerli olan HES kodu uygulamasının sınavlar için geçerli olmasının ardından öğrenci velileri HES kodu işlemlerine hız verdi. HES kodu SMS yöntemiyle ve uygulama üzerinden bir kaç adımda alınacak. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, SMS ile HES kodu alma detayı ve HES konu ekranıyla ilgili merak edilenler.
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Son zamanlarda hayatın her noktasında geçerli olmaya başlayan HES kodu uygulaması 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ediniliyor. Sınavlarda ve seyahatlerde geçerli olan HES kodun son gelen bilgiye göre bazı milli parklarda da geçerli olacak. Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi. Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında kullanılan HES kodu HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak SMS ile alınacak. Yada uygulamayla sahip olunacak.
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HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
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Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
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HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)