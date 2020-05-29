HES kodu nedir? SMS ve Mobil uygulama ile HES kodu alma ekranı
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. SMS ve Mobil uygulama ile HES kodu alma ekranları Sağlık Bakanlığı tarafından görsel anlatımlarla hazırlandı.
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1
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HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?
2023'e SMS nasıl atılmalı?
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılır.
Kısa bir sürede cevap gelecektir.
2
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2023'den gelen mesaj
HES KODUNUZ:"U3H6 - 9247 - S5"Harf ve sayılardan oluşan kod size aittir.
3
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HES ugulamasında anasayfa açılır,
HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.
Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.
4
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HES kodu oluştur
"HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır.
5
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Detaylar
"Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.
6
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HES kodunuz hazır.
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.