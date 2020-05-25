HES kodu nedir ne işe yarar nasıl alınır? HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi?
İlk gündeme geldiği andan itibaren beraberinde pek çok soruyu da getiren HES kodu, seyahat izni almak isteyen vatandaşlar tarafından detayları ile araştırılmaya başlandı. İnternet üzerinden HES kodu nedir ve ne işe yarar sorularına yanıt arayan vatandaşlar, sadece HES kodu ile seyahat edilip edilemeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, HES kodu seyahat için yeterli mi ve HES kodu ile özel araç yolculuğu mümkün olacak mı? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı sorularla ilgili bakanlığın yaptığı açıklama çerçevesinde bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şehirler arası yolculuk yapma gereksinimi bulunan vatandaşlar için uygulanacak olan HES kodu ile seyahat yöntemi, seyahat izinleri konusunda da bazı kolaylıklar getirecek. HES kodu ile seyahatlerindeki risk durumlarını görebilecek olan vatandaşlar, kendi risk durumlarını da böylece sistem ile paylaşmış olacak. Peki, HES kodu nedir ve ne işe yarar? İşte, HES kodunu kimler alabilir sorusunun cevabı ve seyahat izin belgesi yerine geçer mi konusunda bazı detaylar
HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
HES KODU NE İŞE YARAR?
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.
2
Abone Ol
HES KODU SEYAHAT İZNİ YERİNE GEÇER Mİ?
HES kodu sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kişinin valilik onaylı seyahat izni bulunsa dahi HES kodunda risk detaylarının yer alması, seyahat iznine engel olabilecek. Dolayısıyla uçak, tren ya da otobüs bilet almasının önüne geçilecek.
Dolayısıyla özel araçla seyahat eden kişiler de yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak.
3
Abone Ol
HES KODU ALMAK İÇİN HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
4
Abone Ol
HES KODU NASIL ALINACAK?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.