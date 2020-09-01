HES kodu nedir, nasıl alınır? Seyahat izni ve sınavlar için SMS ile HES kodu alma işlemi
HES kodu alma, seyahatlerin haricinde sınavlar için de zorunlu hale getirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES kodu hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le temin ediliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, seyahat izni, ziyaretler ve sınavlar için HES kodu alma işlemi ve HES kodu ekranıyla ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HES kodu alma ekranı, koronavirüs önlemleri devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodu, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanılıyor. Son olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı. Hayatın her alanında zorunlu hale gelen HES kodu, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ya da SMS ile HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak alınabiliyor. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.
3
Abone Ol
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
4
Abone Ol
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
5
Abone Ol
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)