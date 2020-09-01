Gündem Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 20:55 | 01 Eylül 2020 - 20:55

HES kodu nedir, nasıl alınır? Seyahat izni ve sınavlar için SMS ile HES kodu alma işlemi

HES kodu alma, seyahatlerin haricinde sınavlar için de zorunlu hale getirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES kodu hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le temin ediliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, seyahat izni, ziyaretler ve sınavlar için HES kodu alma işlemi ve HES kodu ekranıyla ilgili bilgiler.