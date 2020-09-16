HES kodu nedir, nasıl alınır? HES mobil uygulaması indirme işleminin detayları!

HES kodunun nasıl alınacağı, KPSS, YDS, ALES, TUS gibi ilerleyen dönemlerde organize edilecek olan sınavlara hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Seyahat, otobüs yolculuğu, otel konaklamasına getirilen HES kodu zorunluluğu artık ÖSYM sınavları için de uygulanıyor. HES kodu almak için üç yöntem buluyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonu, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından temin edilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.