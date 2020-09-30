HES kodu nasıl ve nereden alınır? - SMS, e devlet ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi!
HES kodu alma işlemi kontrollü sosyal hayat kapsamında hayatın her alanında yer almaya başladı. Seyahatler, sınavlar ve ziyaretler için geçerli olan HES kodu e devlet, SMS ya da Hayat Eve Sığar uygulamasıyla temin ediliyor. Hayat Eve Sığar HES uygulamasıyla, salgınında vakanın ve riskli kişilerin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Peki. HES kodu nasıl alınır? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen SMS, e devlet ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi ve konuyla ilgili detaylar.
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HES kodu, oteller, seyahatler, sınavlar ve milli park ziyaretleri için zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve hayatın her alanına yerleşen HES kodu, 3 farklı yöntemde alınıyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonu, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından HES kodu alınıyor. Uygulamayla, kullanıcılar hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek. İşte, detaylar.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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HES KODU NE İŞE YARAR?
Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
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Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.