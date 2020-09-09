HES kodu nasıl ve nereden alınır? İşte SMS ile HES kodu almanın ayrıntıları!
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kişi ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile seyahat öncesi kod oluşturulurken, aynı zamanda güvenli bölge tespit edilebiliyor ve kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesine olanak sağlanıyor. Peki, HES kodu nasıl ve nereden alınır?
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HES kodu, son aylarda hayatımızın her alanını büyük ölçüde etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkılıkla duyduğumu bir terim. Sınava girişlerde, seyahatlerde ve daha pek çok alanda kullanılan HES kodu, mobil uygulama üzerinden olduğu gibi SMS ile de alınabiliyor. İşte, HES uygulaması ve HES kodu alma hakkında merak edilenler...
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Kovid-19 salgınında birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı "Hayat Eve Sığar" Uygulaması ile seyahat öncesi kod oluşturulurken güvenli bölge tespit edilebiliyor ve kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesine olanak tanınıyor.
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BİLİM KURULU ÜYESİ HES HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, HES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Uygulamanın mobil telefonlara yüklendiğinde rahatlıkla kullanılabildiğini belirten İlhan, aplikasyonda "HES Kodlarım", "HES Kodu Sorgula", "İhbarda Bulun", "Alan Karakod Okut" ve "Sağlık Durumu" bölümlerinin olduğunu anlattı.
Bunun yanı sıra "Yoğunluk", "Yakınlarım" başlıklı bölümlerinde yer aldığını anlatan İlhan, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"HES, hayatın pandemi döneminde hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bir uygulama. Zaten, tedbiren de seyahatlere çıkmadan önce bunu kullanarak HES kodu almamız isteniyor. Bir yere gidileceğinde Hayat Eve Sığar uygulamasından bakarak, gidilecek yerin yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir. Örneğin, hafta sonu pikniğe gitmek, yürüyüşe çıkmak ya da bir yerde konaklama yapmak istiyoruz. Uygulamadan gitmek istediğimiz alandaki Kovid-19 yoğunluğuna bakabiliyoruz. Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteren çok kapsamlı bir içerik sağlıyor."
"Yoğunluk" kısmına tıklandığında bulunulan yerin Kovid-19 açısından sıklık düzeyinin renkli olarak göründüğünü gösteren İlhan, uygulamaya basıldığında istenildiğinde alanın genişletilerek, sokak ve apartmana kadar daha derinlemesine inceleme yapılabildiğini kaydetti.
Prof. Dr. İlhan, bölgedeki kırmızı alan arttıkça vaka sayısının o bölgede arttığının anlaşılması gerektiğini bildirdi. Bunun bir güvenlik uygulaması olduğunun altını çizen İlhan, "Nasıl navigasyon kullanıyorsak, güvenliğimiz açısından gideceğimizin yeri öğrenmek açısından bu uygulama çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanında bununla ilgili bilgi sahibi olabiliriz." dedi.
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SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİKLİK HES KODUNDA
İlhan, otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodunun, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.
İlhan, "Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor." dedi.
Kodun, HES kodu butonuna tıklandığında yeni kod ekle kısmından alınabildiğini anlatan İlhan, "HES kodunun da sorgulanması mümkün. Nüfusta üzerinize kayıtlı olan çocuklar ya da eşiniz için de HES kodu alınabiliyor." diye konuştu.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
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SMS İLE HES KODU ALMA
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)