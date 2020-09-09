HES kodu nasıl ve nereden alınır? İşte SMS ile HES kodu almanın ayrıntıları!

BİLİM KURULU ÜYESİ HES HAKKINDA BİLGİ VERDİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, HES uygulaması hakkında bilgi verdi.



Uygulamanın mobil telefonlara yüklendiğinde rahatlıkla kullanılabildiğini belirten İlhan, aplikasyonda "HES Kodlarım", "HES Kodu Sorgula", "İhbarda Bulun", "Alan Karakod Okut" ve "Sağlık Durumu" bölümlerinin olduğunu anlattı.



Bunun yanı sıra "Yoğunluk", "Yakınlarım" başlıklı bölümlerinde yer aldığını anlatan İlhan, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi:



"HES, hayatın pandemi döneminde hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bir uygulama. Zaten, tedbiren de seyahatlere çıkmadan önce bunu kullanarak HES kodu almamız isteniyor. Bir yere gidileceğinde Hayat Eve Sığar uygulamasından bakarak, gidilecek yerin yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir. Örneğin, hafta sonu pikniğe gitmek, yürüyüşe çıkmak ya da bir yerde konaklama yapmak istiyoruz. Uygulamadan gitmek istediğimiz alandaki Kovid-19 yoğunluğuna bakabiliyoruz. Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteren çok kapsamlı bir içerik sağlıyor."



"Yoğunluk" kısmına tıklandığında bulunulan yerin Kovid-19 açısından sıklık düzeyinin renkli olarak göründüğünü gösteren İlhan, uygulamaya basıldığında istenildiğinde alanın genişletilerek, sokak ve apartmana kadar daha derinlemesine inceleme yapılabildiğini kaydetti.



Prof. Dr. İlhan, bölgedeki kırmızı alan arttıkça vaka sayısının o bölgede arttığının anlaşılması gerektiğini bildirdi. Bunun bir güvenlik uygulaması olduğunun altını çizen İlhan, "Nasıl navigasyon kullanıyorsak, güvenliğimiz açısından gideceğimizin yeri öğrenmek açısından bu uygulama çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanında bununla ilgili bilgi sahibi olabiliriz." dedi.



