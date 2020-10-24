HES kodu nasıl ve nereden alınır? Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
HES kodu alma, koronavirüs önlemleri kapsamında salgının kontrol ve takibi için Hayat Eve Sığar uygulaması ile temin ediliyor. Kontrollü sosyal hayat için hayatın bir çok alanında zorunlu olan HES kodu şehir içi toplu ulaşımda, şehirler arası seyahatlerde, konaklama tesislerinde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu SMS, e devlet ve uygulama olmak üzere farklı yöntemler ile alınıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, HES kodu alma ve sorgulama ekranı.
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HES kodu nasıl alırım sorusunun yanıtı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliğini en üst düzeye çıkaran yetkililer, enfekte olan kişilerin takibini yapmak için HES kodu uygulamasını hizmete geçirmişti. Hayatın her alanında kullanılan HES kodu, uygulama üzerinden “Karekodlarım” sekmesiyle alınacak. SMS ile HES kodu almak için 2023'e paylaşım süresi ve T.C kimlik numarası bilgilerinin yazılması yeterli olacak.
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HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.
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HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli) >br>HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor."Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
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E DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.
Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.