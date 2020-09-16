HES kodu nasıl alınır? ÖSYM sınavları için HES kodu alma işlemi!
HES kodu alma işlemi, ÖSYM sınavlarında HES kodu uygulamasının başlamasıyla adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlara katılım sağlayacak olan adaylardan ve sınav görevlilerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi istenecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan HES kodu Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, E devlet ya da SMS üzerinden alınacak. İşte, ÖSYM sınavları için HES kodu alma işleminin yöntemleri.
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HES kodunun nasıl alınacağı, KPSS, YDS, ALES, TUS gibi ilerleyen dönemlerde organize edilecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Seyahat, otobüs yolculuğu, otel konaklamasına getirilen HES kodu zorunluluğu artık ÖSYM sınavları için de uygulanıyor. HES kodu almak için üç yöntem buluyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonu, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından temin edilecek.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.