HES kodu nasıl alınır, nedir? SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma işlemi

HES kodunun nasıl alındığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Seyahat esnasında kullanılan HES kodu artık birçok alanda uygulamada. Peki HES kodu nasıl alınır? HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek veya SMS ile alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek.