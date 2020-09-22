HES kodu nasıl alınır, nedir? HES kodu alma ekranı

HES kodunun nasıl alındığı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurmuştu. HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek veya sms ile de bu kod alınabiliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.