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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 14:37 | 

HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma ve sorgulama ekranı

HES kodu nasıl alınır? HES kodu uygulaması koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir ve önlemlerle beraber hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Kamuya açık alanlarda getirilen HES kodu şartıyla beraber HES kodu alma işlemine olan talep arttı. E devlet, SMS ve mobil uygulama üzerinden temin edilen HES kodu bir kaç işlemle kolayca alınıyor. T.C kimlik numarası ve paylaşım süresi HES kodu için önem arz ediyor. İşte, Hayat Eve Sığar, SMS ve e devlet ile HES kodu ekranıHES Kodu uygulaması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, temin edilen HES kodu e devletten ve 2023'e gönderilen kısa mesaj ile de alınıyor. HES kodu için kod kullanım süresi seçilecek ve ardından kod oluşturulacak. HES kodu üretme, silme, sorgulama işlemleri de uygulama üzerinden yapılabilecek. İşte, HES kodu işleminin detayları.

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1HES KODU NEDİR

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

2SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.

3E DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR

E DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz alabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU SORGULAMA-TIKLAYINIZ
4Türkiyede 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapıldı

Türkiye'de 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapıldı

Türkiye'de 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı ve HIMSS Eurasia Kongre Başkanı Dr. Şuayip Birinci, "Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı, 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlandı." dedi.

Birinci, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Antalya Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda, teknoloji ve bilişimin modern tıpla en fazla iç içe geçtiği, insan sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettikleri bir seneyi geride bıraktıklarını söyledi.

Salgın öncesine göre dijitalleşmenin öneminin hem politika yapıcılar hem sağlıkçılar hem de toplum tarafından çok daha güçlü şekilde anlaşıldığını vurgulayan Birinci, Türkiye'nin salgın sürecinde dijital sağlık araçlarıyla güçlü bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bunun yanında dünyaya da örnek olacak birçok uygulamanın sağlıkçıların ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Birinci, "55 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız'ın bize sağladığı en büyük avantaj, bu asimetrik tehdide karşı tüm sağlık tesislerimizi tek platformda birbirleriyle konuşur hale getirmiş olmamızdı." ifadesini kullandı.

Birinci, bu sayede salgınla çok daha güçlü mücadele etmeyi sağlayan dijital uygulamaları çok kısa sürelerde hizmete almayı başardıklarını bildirdi.

Hayat Eve Sığar uygulamasının, neredeyse tüm toplumun kullandığı ve salgında kendini daha güvende hissettiği bir uygulama halini aldığını vurgulayan Birinci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı, 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmıştır. 23 milyondan fazla risk uyarısı veren sistemle seyahat, ziyaret ve toplu alanlarda diğer insanlarla temasın önüne geçilmiştir. Pandeminin kontrol altına alınmasında en önemli aksiyonumuz olan filyasyon uygulaması için mümkün olan en kısa sürede hayata geçirdiğimiz ve sahadaki çalışanlarımızın en önemli aracı haline gelen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile ekiplerimiz 9 milyon kilometre yol katederek dünyanın etrafını 228 kez dolaşmış, Kovid-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımıza şifa olmuşlardır."

"120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağladık"

Birinci, 14 Ocak 2021'de başladıkları Türkiye aşılama programı için geliştirdikleri Aşıla uygulamasıyla sağlık ekiplerinin hastaneler, aile hekimliği merkezleri, evler, kamusal alanlar ve kampanya yürütülen tüm ortamlarda yaptıkları aşıları anında kayıt altına alabilmelerini sağladıklarını, yaklaşık 120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzaktan ruh sağlığı hizmeti için hem dezavantajlı vatandaşlara hem de sağlıkçılara ve ailelerine, mobil ortamlarda sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Birinci, "Özellikle enfekte vatandaşlarımızın izolasyondayken sağlık hizmeti alabilmesi için bir telesağlık projesi olan Dr. e-Nabız'ı hayata geçirdik. Bu projelerimizi 2015'te faaliyete aldığımız ve ülkemizde sağlık dijitalleşmesinin yapıtaşı olan e-Nabız altyapısıyla gerçekleştirdik. Pandeminin ilk gününden itibaren, vatandaşlarımız PCR sonuçlarını, her türlü hastalık durumlarını, yapılan tedavilerinin detaylarını e-Nabız'dan takip etti, aşı randevusunu e-Nabız'dan alarak aşı kartına dijital ortamda erişti."

Dijital sağlık alanında çok kısa bir sürede önemli mesafeler katedildiğini belirten Birinci, yapay zeka, teletıp, mobil sağlık, teleradyoloji, makine öğrenimi gibi yeni nesil teknoloji trendlerinin sağlıkla bütünleşmesinin çok hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi.

"Dijital dönüşüme katkı sunmak için önemli bir kongre"

Kongreye çevrim içi bağlanan HIMSS Başkanı ve CEO'su Hal Wolf da dijitalleşme ve dönüşümü, yeni paradigmaları ve önemli konuları konuşacaklarını, dijital dönüşüm, tedarik zinciri, siber güvenlik, yapay zeka gibi konuların ele alınacağını bildirdi.

HIMSS Başkan Yardımcısı Bruce Steinberg de kongrede çok sayıda ülkeden sağlık bakanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte geleceği tartışmak, dijital dönüşüme katkı sunmak için önemli bir kongre." ifadesini kullandı.

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